Umrl je duhovnik Alessio Stasi

Na Goriškem je boleče odjeknila vest, da je v videmski bolnišnici danes zjutraj umrl Alessio Stasi, goriški duhovnik, zgodovinar in intelektualec. Star je bil 47 let. Rodil se je 24. junija 1976 v Gorici, z očetom Vincenzom, mamo Bogdano Terpin in sestro Arianno je stanoval v Števerjanu, kjer je obiskoval osnovno šolo. Leta 2006, ravno na njegov rojstni dan, ga je v oglejski baziliki posvetil v duhovnika takratni goriški nadškof Dino De Antoni. Novo mašo je nekaj tednov kasneje daroval v domačem Števerjanu, kjer so mu priredili veliko slavje.

Maturiral je na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici, kasneje je študiral cerkveno zgodovino na Gregorijanski univerzi v Rimu in poučeval na teološki fakulteti. Bil je strasten in izredno podkovan raziskovalec krajevne in evropske preteklosti ter poliglot; naj spomnimo, da je pred desetimi leti s svojim znanjem očaral tudi udeležence posveta o mejah in večkulturnosti v priredbi Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji, kjer je o Gorici kot paradigmi večkulturnosti predaval v angleščini, slovenščini, italijanščini, furlanščini, nemščini in latinščini. Njegovi članki, študije in raziskave v italijanščini, nemščini in slovenščini so bili objavljeni v pomembnih zgodovinskih knjigah, nekaj njegovih zanimivih prispevkov je v prejšnjih letih izšlo tudi v Primorskem dnevniku.

Bil je župnijski vikar v slovenskem pastoralnem središču v Gorici, februarja 2013 je bil imenovan za pomočnika na kancleriji in nadškofijskega notarja. 4. oktobra 2014, piše na spletni strani goriške nadškofije, mu je nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli zaupal vlogo župnijskega vikarja v Ločniku in leta 2017 je bil imenovan za člana upravnega odbora fundacije, ki skrbi za ohranjanje oglejske bazilike. 1. oktobra 2019 je bil premeščen v pastoralno enoto Gorica center, ki jo sestavljajo župnije Sv. Ignacija, stolnice, Podturna in Sv. Ane, najprej kot župnijski vikar, nato kot pastoralni pomočnik. Istočasno je nadaljeval s poučevanjem cerkvene zgodovine v medškofijskem semenišču San Cromazio di Aquileia v Pagnaccu pri Vidmu.