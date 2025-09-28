Umrl je duhovnik Bogdan Vidmar

V 61. letu starosti je v šempetrski bolnišnici umrl duhovnik koprske škofije, magister Bogdan Vidmar. V zadnjih letih je opravljal naloge škofovega vikarja v povezavi s projektom Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica - Gorica. Pogreb pokojnega bo v ponedeljek, 29. septembra. Ob 15. uri bo maša v konkatedrali v Novi Gorici. Od tam bo prepeljan na Col, kjer bo ob 17. uri na tamkajšnjem pokopališču sledil pogreb. Do pogreba bo pokojni ležal v konkatedrali.

Bogdan Vidmar se je rodil leta 1965 v Colu nad Ajdovščino. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1991 v Kopru. Sprva je bil kaplan v Postojni, nato dve leti kaplan v Novi Gorici (1994-1996), potem je šel tri leta za župnika v Slovensko Istro. Med letom 1999 in 2003 je na Salezijanski papeški univerzi v Rimu uspešno zaključil podiplomski študij pedagogike. Raziskoval je in se trudil za ohranjanje zgodovinskega spomina, še posebej glede vprašanja povojnih pobojev in preteklosti Primorske. Od leta 2003 do 2012 je bil župnik v Podragi, vmes duhovni vodja na Škofijski gimnaziji in v Malem semenišču v Vipavi (2003-2010), v letih 2012-2016 voditelj pastorale študentov in izobražencev v škofiji Koper ter duhovni pomočnik v Kopru in zadnja leta (2016-2021) je bil duhovni pomočnik v Bovcu.