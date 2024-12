Umrl profesor, primorski glasbenik in skladatelj Ivan Mignozzi

V 84. letu se je poslovil profesor, primorski glasbenik in skladatelj Ivan Mignozzi, ki je vse svoje aktivno življenjsko obdobje posvečal glasbi, poroča Radio Robin. Bil je avtor številnih orkestracij, uveljavil se je kot skladatelj in prirejevalec številnih skladb za različne zborovske sestave, bil je tudi ustanovitelj in zborovodja mnogih pevskih sestavov na Goriškem. Za svoje delo je prejel mnoga prestižna zborovska priznanja, leta 2007 je za številne zasluge s področja glasbe prejel tudi nagrado Mestne občine Nova Gorica. Mnoge generacije se ga spominjajo kot odličnega pedagoga ter pobudnika in organizatorja Revije pevskih zborov Primorske.

Primorska je izgubila velikega strokovnjaka za področje ljubiteljskega glasbenega poustvarjanja na Goriškem in strokovnjaka za zborovsko glasbo ter poznavalca zborovske scene na širšem Primorskem.