Na Goriškem upada število prometnih nesreč, ki so posledica prehitre vožnje in vožnje pod vplivom alkohola oz. mamil. Tako so ugotavljali člani pokrajinske Opazovalnice za prometno varnost, ki so se v sredo sestali na goriški prefekturi na Travniku, da bi skupaj preučili podatke o prometnih nezgodah na območju nekdanje pokrajine in načrtovali nadaljnje ukrepe za izboljšanje varnosti na goriških cestah.

Srečanje v vladni palači je vodil goriški prefekt Massimo Marchesiello, navzoči pa so bili še predstavniki goriške prometne policije, poveljstev lokalne policije raznih občin in kluba ACI; med udeleženci so bili ne nazadnje predstavniki družb, ki upravljajo ceste – ANAS, Autovie Venete in Friuli Venezia Giulia Strade. Pregledali so podatke o prometnih nesrečah, ki so se zgodile v letu 2019 oz. v prvem polletju letošnjega leta. V poštev so vzeli le nesreče, do katerih je prišlo zaradi neupoštevanja hitrostnih omejitev ali psihofizičnega stanja voznikov, ki so za volan sedli vinjeni oz. pod vplivom drugih opojnih substanc. V drugem polletju leta 2019 so na Goriškem zabeležili 476 nesreč, medtem ko jih je bilo v prvih šestih mesecih istega leta 522, še manj prometnih nesreč pa so policijske sile obravnavale v prvem polletju letošnjega leta, kar pa je seveda tudi posledica epidemije covida-19 in karantene, ki je ohromila cestni promet: od januarja do julija 2020 so na Goriškem obravnavali »le« 270 nesreč.

Ob tem, da se je število nesreč znižalo, so v omenjenem obdobju zabeležili tudi manj nesreč s poškodovanimi ali mrtvimi udeleženci. V drugi polovici leta 2019 je bilo v nesrečah poškodovanih 212 ljudi – pet jih je umrlo –, v prvi polovici letošnjega leta pa 104; smrtno so se od januarja do julija letos poškodovale tri osebe.