Uspešen lirični vpogled v Gorico

Po premieri glasbeno-gledališke predstave Od Nice do Gorice, ki so jo uprizorili marca lani in z njo povsem očarali občinstvo, so imeli le eno ponovitev, a ideja o tem, da bi »pravljico« o Gorici v štirih jezikih znova ponesli med gledalce, seveda ni zamrla. Tokrat so izbrana junijska datuma hitro razprodali in dodali še tretji termin. Tako je ljubezenska zgodba, ki zaobjema 130 let zgodovine Gorice, napolnila Kulturni center Lojze Bratuž v četrtek, petek in soboto.

Produkcija Kulturnega centra Lojze Bratuž je logistično zahteven projekt, saj pri njem sodeluje preko 130 ljudi, med njimi štirje zbori, orkester ter skupina poklicnih in ljubiteljskih igralcev. Gre za povsem izvirno delo. Pod besedilo sta se podpisala Alex Devetak in Jasmin Kovic, glasbo pa je napisal skladatelj Patrick Quaggiato. Predstavo je režirala Jasmin Kovic, orkestru pa dirigira Mirko Ferlan.

Operetni dogodek v uri in pol slikovito prikaže zadnje stoletje zgodovine mesta Gorica in se s svojimi številnimi partnerji vključuje v projekt EPK 2025. Glasbeno zasedbo ob orkestru GO! Borderless sestavljajo zbori Emil Komel, dekliška vokalna skupina Bodeča Neža, mešani zbor Lojze Bratuž in mladinski zbor Šempeter-Vrtojba. Na odru se zvrsti več kot sto nastopajočih, med katerimi so poklicni igralci Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica (Marjuta Slamič, Urška Taufer in Andrej Zalesjak) ter ljubiteljski igralci dramskih skupin iz Števerjana in Štandreža (Emil Sabadini, Matej Pintar, Ilaria Bergnach, Marinka Černic in Božidar Tabaj).

Idejo za naslov in vsebino predstave sta avtorja besedila našla v obdobju, ko so v začetku prejšnjega stoletja Gorico imenovali avstrijska Nica. V to zeleno mesto so zaradi milega podnebja zahajali letoviščarji iz stare Avstrije.