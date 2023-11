V audiju 25-letnik brez vozniške prevažal deset migrantov

Policisti iz Nove Gorice so v nedeljo, 19. novembra 2023, ob 13.45, na območju Ajševice blizu državne meje z Italijo opazili osebno vozilo audi A6, švedskih registrskih tablic, ki je sumljivo peljalo počasi in je bilo videti močno obteženo. Zapeljali so za njim po Vipavski cesti, pri čemer je voznik v Rožni Dolini zavil v parkirišče in se ustavil. Ko so do njega prišli policisti, je pritisnil na plin in odpeljal z veliko hitrostjo proti mejnemu prehodu v Rožni Dolini. Poicisti so ga zasledovali in ustavljali. Zavil je levo v stransko ulico, pri čemer je zaradi prevelike hitrosti čelno trčil v betonski zid pred stanovanjsko hišo. Voznik je stekel iz vozila v smeri potoka Vrtojbica, policisti pa so ga kmalu prijeli. Iz razbitega avtomobila je medtem izstopilo deset tujcev, med katerimi sta bila dva otroka. Gre za državljane Turčije, ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Policisti so ugotovili, da je 25-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, državljan Švedske, nezakonite migrante nameraval prepeljati v Italijo. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali v policijskih prostorih.

Kriminalisti iz Nove Gorice so 25-letnega voznika v ponedeljek, 20. novembra, privedli in izročili v nadaljnji postopek k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Po zaslišanju je sodnik za voznika odredil pripor.