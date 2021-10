V avtohtonem je moč

Štirje proizvajalci vina, ki so združili moči in pripravili skupno etiketo za zvrstno vino Collio bianco, so letošnji dobitniki plaket nagrade Noè, ki jih od leta 1965 namenjajo uspešnim vinarjem Furlanije - Julijske krajine, ustanovam in osebnostnim, ki so svojim delom prispevajo k prepoznavnosti in ovrednotenju vrhunske ponudbe naše dežele. V občinskem gledališču v Gradišču so plakete včeraj izročili Fabijanu Muzicu, Kristianu Kebru, Andrei Driusu in Alessandru Dal Zovu, ki so z lanskim oz. letošnjim letom začeli prodajati vino Collio bianco s skupno etiketo z napisom Collio.

Njihove kmetije – Muzic, Keber, Terre del Faet – in klet proizvajalcev iz Krmina na tržišču ponujajo zvrstno vino, ki vsebuje tradicionalne bele sorte: tokaj, rebulo in malvazijo. »Ideja za projekt pravzaprav ni nova: že pred leti so se v Brdih množila prizadevanja za pridobitev kakovostne oznake DOCG. Želeli so jo uporabiti prav za zvrstno vino Collio bianco, saj gre za vino, ki je izraz tega prostora. Zadeva se je takrat ustavila. Skupina mladih vinarjev pa ni opustila zamisli, da se vsi napori vložijo v promocijo vina Collio bianco. Skupaj s Kristianom Kebrom, Andreo Driusom in Alessandrom Dal Zovom smo se torej odločili, da pripravimo skupno etiketo, obenem uporabljamo vsi tudi isti tip steklenice Collio,« je lani za Primorski dnevnik pojasnil Fabijan Muzic.

Nagrado so si štirje vinarji prislužili ravno zato, ker so si zamislili projekt »za promocijo zgodovinskega vina« iz avtohtonih sort. Ob plaketah so včeraj izročili tudi štiri kipce: prejeli so jih pobudniki enogastronomske prireditve Ein Prosit, ki jo prirejajo že 22 let na Trbižu, agronom in vinski strokovnjak Gianni Menotti ter gastronomska kritika Enzo in Paolo Vizzari. Nagrajevanje sta vodila Stefano Cosma in Sabrina Vidon, med navzočimi so bili županja Občine Gradišče Linda Tomasinsig, deželni svetnik Diego Bernardis in prefekt Raffaele Ricciardi.

Prireditev Gran Premio Noè se bo nadaljevala danes ob v dvorani Bergamas z okroglima mizama o razvoju okolju prijaznega vinogradništva »Città del vino FVG: obiettivo Agenda 2030« in »Sosteniblilità in vigneto: assemblaggi bianchi e rossi con varietà PIWI e altre tecnologie a tutela dell’ambiente«; prva bo ob 11. uri, druga pa ob 17. uri. Dva dogodka bosta na istem prizorišču na sporedu tudi jutri: ob 11. uri bo na vrsti vodena degustacija »Assemblaggi e cuvée come base spumante«, ob 17. uri pa srečanje »La forza dei vini italiani: gli assemblaggi e i tagli più famosi«.