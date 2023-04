V Bistrinji trčila avtomobila

Pri Štarancanu, točneje v Ulici Grado v Bistrinji je prišlo zgodaj popoldne do prometne nesreče, v kateri sta trčila avtomobila.

Po klicu na enotno številko za pomoč v sili 112 so na kraj nesreče prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores iz Tržiča. 34-letno žensko so zaradi močnega udarca v glavo z rumeno triažno kodo odpeljali v tržiško bolnišnico, drugo osebo pa so oskrbeli na kraju nesreče.

Na kraju nesreče so bili tudi gasilci iz Tržica, policija pa preiskuje, zakaj je do nje prišlo.