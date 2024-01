V boju proti nasilju je ključna prevzgoja moških

V minulih dneh je na Goriškem odmevala vest, da so policisti obravnavali primera dveh moških, ki sta se nasilno vedla do svojih partnerk, goriški kvestor jima je zato izdal opomin. Gre pa le za dva od številnih primerov moškega nasilja nad ženskami; samo na Goriškem je lani poiskalo pomoč združenja SOS Rosa, ki skrbi za žrtve nasilja, več kot 180 žensk. Ni pa žrtve brez krvnika, zato se vse bolj širi prepričanje, da je treba ob ponujanju pomoči ženskam pri izhodu iz nasilja tudi skrbeti za prevzgojo moških, ki imajo vedenjske težave in agresivne težnje.

V tem smislu si v Gorici prizadevajo za krepitev mreže storitev za preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini, del katere sta tudi omenjeno združenje SOS Rosa in družinske svetovalnice zdravstvenega podjetja Asugi ter goriška občina. Julija lani so odprli še center za nasilne moške (CUAV), o njegovem nastanku in prvih mesecih delovanja so poročali včeraj v občinski dvorani Dore Bassi.

Služba, ki so jo pogrešali

Goriško svetovalnico centra CUAV so odprli v sklopu dvoletnega evropskega projekta Change za preventivo in proti nasilju nad ženskami, ki ga podpira med drugimi Evropska komisija. Projekt vodi socialna zadruga Itaca, v goriškem centru CUAV pa od julija lani sprejema moške, ki imajo težave z nasiljem, ekipa socialne zadruge L’Istrice.

