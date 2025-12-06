Bračanska skupnost se pripravlja na zadnje slovo od 83-letne Guerrine Skocaj in 32-letnega Quirina Kuhnerta, dveh žrtev plazu, ki se je 17. novembra utrgal z griča sv. Jurija in popolnoma porušil tri stavbe. Skupni pogreb bo v soboto, 13. decembra. Občina Krmin je razglasila dan žalovanja.

Pogrebni obred bo ob 14.30 v župnijski cerkvi sv. Adalberta. Ob pogrebni slovesnosti bo na Krminskem razglašen dan žalovanja. Vse božično-novoletne dogodke, načrtovane za konec tedna, so odpovedali v znak spoštovanja in bližine družinam, ki jih je prizadela tragedija. Slovesnosti se bodo udeležili predstavniki civilnih in občinskih oblasti, predstavniki različnih ustanov ter številni prostovoljci, ki so v zadnjih tednih sodelovali pri nujnih ukrepih in zavarovanju območja.

Medtem je steklo tudi zavarovanje plazišča v Bračanu. »Dela so se v teh dneh začela in bodo, skladno z napovedanim načrtom, potekala tudi v prihodnjih tednih. Cilj je, da bi sanacijo in zavarovanje območja zaključili v najkrajšem možnem času,« je poudaril župan Roberto Felcaro in se zahvalil civilni zaščiti za hitro ukrepanje. Cilj je, seveda, da bi se družine, ki so jih evakuirali, lahko čim prej vrnile na svoje domove.