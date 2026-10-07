V Brdih tudi letos bogata bera »kozarcev«

Vodnik Gambero Rosso je objavil seznam vin, ki so jim letos priznali prestižno oznako »treh kozarcev«. Med izbranimi so tudi številna vina briških vinarjev, sploh so Brda eno izmed vinorodnih okolišev z največ »kozarci«.

Prvič sta najvišje priznanje prejeli kleti Alessio Komjanc za črni pinot in La Ponca za malvazijo. Med najboljšimi vini po oceni vodnika Gambero rosso iz Furlanije - Julijske krajine, ki so prejela »tri kozarce«, so tudi briška zvrstna vina Capo Martino 2024 (Jermann), Braide Alte 2024 (Livon), Fosarin 2024 (Ronco dei Tassi), Luna di Ponca 2023 (Tenuta Borgo Conventi), Ponka Ris. 2022 (Paraschos), Stare Brajde 2024 (Muzic), chardonnay Gmajne 2022 (Primosic), Friulano 2025 (Doro Princic), Friulano 2025 (Schiopetto), Malvasia 2022 (Damijan Podveršič), Malvasia 2023 (La Ponca), Malvasia 2024 (Tenuta Stella), Picolit 2020 (Pighin), Pinot Nero Dedica 2021 (Alessio Komjanc), Sauvignon 2025 (Tiare – Roberto Snidarcig), Sauvignon Ronco delle Mele 2025 (Venica & Venica) in Desiderium I Ferretti 2024 (Tenuta Luisa). Med vini iz goriške pokrajine s »tremi kozarci« sta še belo zvrstno vino Lis 2021 (Lis Neris) in chardonnay Vie di Romans 2024 (Vie di Romans).

Vodnik že nekaj let opozarja tudi na »redka vina«. Med njimi so po novem tudi Extra Brut Glera 18/10 kraške kmetije Skerk, belo zvrstno vino San Serff 2016 kleti Castello di Spessa in Friulano Dolegne 2025, ki ga prideluje Francesco Rotolo.