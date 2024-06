V butaju zgodbe za vse okuse in starosti

Prejšnji petek je med Gorico in Novo Gorico potekal 5. Kamišibaj dan. Prvi sklop predstav je bil na ogled v šolskem avditoriju v Puccinijevi ulici, kjer so dogodek oblikovale dijakinje slovenskih tehniških zavodov in licejev, ki so se v letošnjem šolskem letu udeležile projekta pod naslovom Zgodbe na papirju - Pripovedi med sliko in besedo 20. stoletja na Goriškem.

Na delavnice, ki so potekale v Močnikovem domu, se je prijavilo okrog 20 mladih, vodila pa sta jih priznana in večkrat nagrajena kamišibajkarja Boštjan Oder in Vanja Iva Kretič. Ljubitelji papirnatega gledališča so ustvarili približno 15 kamišibajev v slovenskem, furlanskem in italijanskem jeziku, ki zaobjemajo zgodovino in ugledne osebnosti naših krajev. »Veliko udeležencev tečaja se je odločilo za pesnico Ljubko Šorli, drugi za pesnika Ameriga Visentinija ali Giuseppeja Ungarettija,« je povedala organizatorka projekta Katerina Ferletič.

Izdelke z avtorskimi ilustracijami so prisotnim predstavile dijakinje Aleksandra Gregorič, Margot Micheli, Sara Bezzon, Aurora Sandrin, ki je med drugim pripovedovala avtorsko zgodbo, Teresa Valentino in Rebeka Gregorič. Izkazali sta se tudi profesorici Solange Degenhardt in Slavica Radinja. S svojo predstavo sta prisotne počastila tudi Jelena Sitar in Igor Cvetko, izkušena gledališka mojstra, ki sta pred desetimi leti prinesla iz Japonske v Slovenijo to gledališko zvrst. Skupaj sta navdušila in izobrazila večino današnjih slovenskih kamišibajkarjev.

Nosilec celotnega projekta je bil KC Lojze Bratuž, z njim pa so sodelovali Skupnost družin Sončnica, Društvo kamišibaj Slovenije, NŠL, društvo CTA in zavod Cankar–Vega–Zois v Gorici.

Dolgo pričakovan zadnji dan šolskega leta je bil tudi priložnost za podelitev različnih priznanj. Šola je nagradila dijake in dijakinje zavoda Cankar-Vega–Zois, ki so se v šolskem letu udeležili in se izkazali na raznih tekmovanjih, tečajih in projektih. Vsem pa so še izročili šolski Letopis za šolsko leto 2022/2023. 5. Kamišibaj dan se je nadaljeval še v popoldanskih in večernih urah v Bevkovi knjižnici v Novi Gorici, kjer so na svoj račun prišli otroci, in za odrasle pri Krajevni knjižnici Branik.