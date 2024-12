V Červinjanu požar uničil tovarniško halo

Gasilci iz Vidma, Červinjana in Tržiča so ponoči ob 3.45 posredovali v Červinjanu, kjer je silovit požar zajel tovarniško halo podjetja Molinas, v kateri proizvajajo plovila iz steklenih vlaken. Nad tovarniško halo se je zaradi visokih temperatur podrla streha. Na kraju so preverili, da ni udeleženih oseb in so požar začeli gasiti ter zavarovali objekt.