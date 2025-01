V čezmejni sprevod EPK množično vpeta tudi slovenska narodna skupnost v Italiji

»Priprave so v polnem teku, vsi že komaj čakamo začetek,« pravi Neda Rusjan Bric, režiserka otvoritvene slovesnosti Evropske prestolnice kulture, ki bo na sporedu v soboto, 8. februarja. Po njenih besedah bo pri celodnevnem dogajanju, ki so ga razdelili na štiri dele, sodelovalo preko dva tisoč nastopajočih.

»Prvi del se bo začel na goriški železniški postaji, drugi bo osrednji slovesni dogodek na trgu Evrope / Transalpina, tretji bo umetniško-spektakelski del pred novogoriško mestno hišo na Trgu Edvarda Kardelja in četrti brezmejna zabava na obeh omenjenih trgih, dodatnih dveh glavnih trgih mest in drugih manjših prizoriščih v obeh mestih. Imena izvajalcev oziroma nastopajočih naj za zdaj ostanejo še skrivnost, razkrijemo jih na novinarskem srečanju prihodnji teden. Naj pa že zdaj povabim vse, saj bo zagotovo vsakdo našel nekaj zase in svoj okus,« poudarja Neda Rusjan Bric.

Start pred goriško postajo

Pisani in glasni sprevod se bo kot znano začel ob 10. uri pred goriško železniško postajo, ob 10.45 bo dosegel Ljudski vrt, ob 11.15 bo sledil postanek na Travniku, ob 13.15 bo na sporedu nastop na Trgu De Amicis. Ob 14. uri bo sprevod dosegel nekdanji mejni prehod v Škabrijelovi ulici, kjer bodo skrb za povorko prevzeli slovenski ustvarjalci. Sprevod se bo zaključil na Bevkovem trgu, kjer bo zatem na ekranih mogoče spremljati svečanost na Trgu Evrope / Transalpina, ki bo ob 16. uri. Zaradi prisotnosti obeh predsednikov države, Sergia Mattarelle in Nataše Pirc Musar, in drugih visokih gostov bo dostop do skupnega trga omejen. Po drugi strani bo odprt javnosti umetniški spektakel, ki bo na travniku pred novogoriško mestno hišo ob 18. uri, kjer bo navzoče nagovoril predsednik slovenske vlade Robert Golob in kjer med drugim pričakujejo največ gledalcev. Prizorišče pred mestno hišo in Slovenskim narodnim gledališčem bodo zavzeli umetniški nastopi in projekcije na pročeljih stavb.

Ko bo zašlo sonce, bo čas za Brezmejno zabavo. Na Bevkovem trgu, Trgu Edvarda Kardelja, Trgu Evrope / Transalpina in goriškem Travniku bodo vrteli razne zvrsti glasbe, postavljene bodo tudi stojnice s hrano in pijačo.

Godbeniki, maškare, pevci

V čezmejni sprevod s startom pred goriško železniško postajo bo množično vpeta slovenska narodna skupnost v Italiji. »Skupaj z režiserjem goriškega dela čezmejnega sprevoda Stefanom Palaferrijem smo v glavnem definirali program in umestitev slovenskih točk v sklopu povorke, nastopa na glavnem odru na Travniku in nastopa združenih zborov pred palačo Attems - Petzenstein na Trgu De Amicis,« pojasnjuje Jasmin Kovic, ki sodeluje pri organizaciji dogodka.

Na paradi bodo med drugim sodelovali tržaška folklorna skupina Stu ledi, Blumarji iz Črnega vrha, pihalni orkester Kras iz Doberdoba, lipe bile maškare iz Rezije ter pustarji iz Ruonaca in Marsina.

Na glavnem odru na Travniku bo na sporedu krajša predstavitev o Slovencih v Italiji; besedilo, ki ga bodo prebrali v italijanščini in slovenščini, bo pripravil Alex Devetak. Sledil bo nastop plesalcev Mare Cappiello in Alexa Devetaka iz plesne šole Movartex, predstavila bosta koreografijo Dan prebudi noč. Na Travniku bo mešani mladinski pevski zbor Emil Komel nastopil s pesmijo Ethana Sperryja Balleilakka. Tik pred odhodom parade bo čas za izvleček italijanske, slovenske in evropske himne, ki je sicer bil del spevoigre Od Nice do Gorice.

Na Trgu De Amicis bo na sporedu nastop združenih otroških, mladinskih in odraslih pevskih zborov Slovencev na Goriškem, ki bodo zapeli Pesem primorske mladine Antona Hareja v priredbi Patricka Quaggiata. Pevce, med katerimi bodo tudi učenci nižje srednje šole Ivana Trinka ter nekateri dijaki goriških slovenskih licejev in tehniških smeri, bo okrog 500, vodila jih bo Aleksandra Pertot. Poleg šolarjev bodo sodelovali zbori, včlanjeni v ZSKDin ZSKP.

Med povorko bodo izložbe Trgovskega doma in Katoliške knjigarne opremljene z živimi kipi, oblečenimi v narodne noše. Za popestritev dogajanja bodo poskrbeli tudi na Dvoru Darka Bratine v Hiši filma.

Na povorki bo sodelovala tudi Večstopenjska šola Gorica, otroci bodo odpeli nekaj arij iz Puccinijeve opere Le Villi in iz Zlatoroga Viktorja Parme, s katerimi bodo med drugim nastopili tudi na letošnji italijanski prestolnici kulture v Agrigentu.