V deželnem rebalansu postavke za ublažitev zaprtja ceste H4

Pol milijona evrov za brezplačno parkiranje na tovornem postajališču ter delna ali popolna ukinitev cestnine med Moščenicami in Vilešem za tovornjake, namenjene v Gorico. V rebalans deželnega proračuna bosta vključeni tudi postavki, katerih cilj je omejitev negativnih posledic zaprtja hitre ceste H4 med Razdrtim in Ajdovščino za goriško gospodarstvo in predvsem za družbo SDAG.

O ukrepih je bil govor na današnjem srečanju med deželno odbornico za infrastrukture Cristino Amirante, predstavniki družbe SDAG ter špediterjev, avtoprevoznikov in drugih kategorij. Hitro cesto bodo prvič zaprli za obdobje 100 dni sredi avgusta letos, drugič pa za obdobje 120 dni julija 2026. »V ponedeljek bo v Trstu srečanje, na katerem bo govor o začetku del. Pričakujemo, da bo zapora nastopila z 18. avgustom,« je dejala Amirante.

Dežela je za blažitev posledic zaprtja H4 za zdaj namenila družbi SDAG 550.000 evrov, s katerimi bi lahko v letu 2025 zagotovili brezplačno parkiranje in koriščenje storitev tovornega postajališča tovornjakom, ki bi se kljub zapori odločili za vožnjo do Gorice, skupaj z avtocestno družbo pa se dogovarjajo tudi o kritju stroškov za cestnino med Moščenicami in Vilešem za tovornjake, ki bi bili zatem namenjeni na postajališče SDAG. Prizadevajo si tudi za pospešitev carinskih postopkov na Fernetičih, je dodala Amirante.