V Doberdob se vrača dvoboj med Merkeduci in Grediščani

Tudi letos se bo Doberdob sredi poletja odel v rdeče-modre barve: ulice bodo krasili napisi, zastave in trakovi v znamenju tradicionalnega vaškega praznika Merkeducev in Grediščanov. Veselja in skupnostnega duha ne bo manjkalo med 28. julijem in 3. avgustom, ko bo vas ponovno oživela skozi šport, igre, druženje in spomine. Praznik prireja društvo Dob s pokroviteljstvom Občine Doberdob. Vsi dogodki se bodo v občinskem parku v Doberdobu.

V ponedeljek, 28. julija, ob 19. uri se bo praznovanje začelo s predajo pokala: lanskoletni zmagovalci, Merkeduci, bodo trofejo predali v roke organizatorjev. Zvečer bo potekalo tudi okraševanje vasi, k sodelovanju pa so vabljeni vsi vaščani. Zbirališče bo na občinskem parku.

V torek, 29. julija, ob 18. uri se bo začel otroški živ žav, ki ga bodo vodile članice društva Dob. Otroci med 3. in 10. letom starosti bodo lahko sodelovali v različnih igrah in delavnicah v spremstvu staršev ali skrbnikov. V sredo, 30. julija, ob 20.30 bo potekal družabni večer ob 10. obletnici društva, z obujanjem spominov, fotografijami in videoposnetki iz preteklih dogodkov ter prejšnjih izvedb vaškega praznika.

V četrtek, 31. julija, ob 20.30 se bodo Merkeduci in Grediščani pomerili v zbivanju, tekmovanje pa se bo nadaljevalo v naslednjih dneh.

V petek, 1. avgusta, ob 19. uri bo potekala vaška večerja, ob kateri se bo odvijal tradicionalni dvoboj vleka vrvi. Na večerjo se lahko prijavijo vsi prebivalci Doberdoba, prispevek znaša 15 evrov za odrasle in 10 evrov za otroke. Vpis in plačilo je možno vsak torek, sredo in četrtek med 20. in 22. uro v gostilni pri Ivici.

V soboto in nedeljo, 2. in 3. avgusta, bo dogajanje namenjeno širši skupnosti: od 17. ure dalje bosta oba dneva namenjena tradicionalni šagri z dobro založenimi stojnicami s hrano in pijačo. V soboto, 2. avgusta, bo glasbo vrtel DJ Luca Perso; v nedeljo, 3. avgusta, bo nastopila skupina Happy Day, ob 18. uri bo tudi turnir briškole.