V Dolomitih umrl Goričan

V južnotirolskih Dolomitih, v skupini Rosengarten, se je v soboto popoldne smrtno ponesrečil turist iz Gorice. Gre za 55-letnega Marca Mlakarja, poročajo mediji.

Do tragične nesreče je prišlo na ferati Santner pri istoimenskem sedlu, ki velja za eno najbolj znanih zavarovanih poti v Dolomitih. Po prvih informacijah naj bi moški na ferati nad grapo, kjer je nekaj ledu, okrog 16. ure izgubil ravnotežje in zdrsnil v globino več deset metrov. Hodil je v družbi sedmih prijateljev. Na kraj so prispeli reševalci in helikopter, a ni bilo pomoči. Truplo je helikopter prepeljal v dolino.