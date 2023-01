V dveh mesecih deset aretacij

Policisti so v zadnjih dveh mesecih skupno aretirali 10 ljudi. Sredi decembra so priprli 24-letnega romunskega državljana, ki je v Italijo pospremil nekaj tujih državljanov brez dokumentov, in 39-letnega slovenskega državljana, ki so ga v Benetkah obsodili na osem mesecev zapora zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje. Januarja so aretirali 25-letnega Goričana, ki je večkrat kršil hišni pripor, in 59-letnega Videmčana, ki so ga obsodili na sedem let zapora zaradi kaznivih dejanj, povezanih s spolnim nasiljem, ki jih je zakrivil med letoma 2007 in 2013 v Tržiču. V zaporu se je zaradi kraje znašel 34-letni Goričan.

Tržiški policisti so zaradi upiranja javni osebi decembra aretirali 34-letnega nemškega državljana, januarja pa 47-letnega državljana Dominikanske republike. Pred nekaj dnevi se je za zapahi znašel še 20-letni Tržičan, ki je ukradel avto. Na ronškem letališču so aretirali dva iranska državljana, stara 20 in 55 let, ki sta se vkrcala na letalo za London s ponarejenima avstrijskima potnima listoma.