V dveh urah zbrali 104 podpise proti fašistični propagandi

Kljub mrzlemu vremenu in burji se je nekaj več kot sto ljudi včeraj popoldne odzvalo na vabilo štandreške sekcije združenja partizanov ANPI-VZPI in društva Oton Župančič ter podpisalo za t.i. zakonski predlog Stazzema. Gre za ljudsko iniciativo za prepoved fašistične in nacistične propagande ter uvedbo strožjih kazni za tiste, ki širijo omenjeni ideologiji na katerikoli način, na primer na družbenih omrežjih in s prodajo spominkov. Pobudniki včerajšnje akcije, ki je potekala na hodniku doma Andreja Budala na Pilošču, so z uspehom akcije zadovoljni.

»V začetku marca bomo priredili še eno tako akcijo in omogočili še komu, da podpiše,« pravi Nataša Paulin v imenu društva Oton Župančič in dodaja, da je vsem tistim, ki imajo zdravstvene ali druge težave, na voljo možnost podpisa na domu. Dovolj je, da pokličejo na številko 335-5386130. Podpisati je mogoče tudi na sedežih občin, ki zaradi koronarazmer prosijo za predhodno najavo. V Gorici je na voljo telefonska številka občinskega volilnega urada 0481-383105; urad je odprt od ponedeljka do petka med 9.30 in 12. uro ter ob ponedeljkih in sredah tudi med 16. in 17. uro. V Občini Sovodnje je mogoče podpisati na matičnem uradu po predhodnem telefonskem dogovoru (tel. (0481-882001, int. 2). Ljudsko iniciativo lahko prav tako podprejo tudi v doberdobski občini. Potrebna je predhodna najava na tel. 0481-78108. Za podpis na matičnem uradu Občine Števerjan je potrebna predhodna najava na tel. 0481-884135.