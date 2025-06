V filmu prvič o gibanju OHO

V Vipavskem Križu je včeraj zvečer potekala svetovna predpremiera celovečernega dokumentarnega filma o avantgardnem slovenskem umetniškem gibanju OHO. Film je predstavil režiser Damjan Kozole, projekcije pa so se udeležili člani OHO-ja: Marko Pogačnik, Iztok Geister, Naško Križnar, Milenko Matanovič, David Nez, Matjaž Hanžek, Marika Pogačnik in Tomaž Brejc. Pred projekcijo je potekal pogovor z njimi, zbrane pa je nagovorila tudi slovenska ministrica za kulturo, dr. Asta Vrečko. Dokumentarec, bogat z doslej še nevidenimi materiali, prvič celovito predstavi gibanje OHO, ki je med letoma 1965 in 1971 povezovalo vizualno umetnost, film, literaturo, poezijo in teorijo – in še danes navdihuje.