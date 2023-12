V geodeziji šteje prav vsak milimeter

GORICA V goriškem Kulturnem domu je na ogled dokumentarna razstava o geodeziji z naslovom Vsak milimeter šteje – Geodezija na Slovenskem skozi čas. Razstavo je postavil Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije, Zvezo geodetov Slovenije ter Oddelkom za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Razstava je bila v letu 2022 prvič na ogled v Depojih državnih muzejev v Pivki, letos pa je že gostovala na FGG Univerze v Ljubljani in v Posavju na gradu Sevnica. V Gorici jo prirejata Kulturna zadruga Maja in Kulturni dom Gorica v okviru projekta Odkrivajmo talente, s pokroviteljstvom Občine Gorica in Mestne občine Nova Gorica (EPK 2025).

Pojmovnik nagovarja mlade

Razstava obsega več panojev, v vitrinah pa je razstavljenih več kot 20 geodetskih instrumentov ter drugih muzejskih predmetov. Vključuje pa tudi multimedijske prikaze in 3D interaktivno predstavitev vsebin. Da bi geodezijo in njeno strokovno izrazje približali obiskovalcem, so avtorji razstave oblikovali tudi pojmovnik, ki z zanimivimi ilustracijami nagovarja tudi mlajšo publiko.

Na odprtju, ki je potekalo pred nekaj dnevi, je v imenu Kulturne zadruge Maja in Kulturnega doma Gorica navzoče nagovoril Marino Marsič. Direktorica Tehniškega muzeja Slovenija Barbara Juršič je orisala nastanek geodetske zbirke, ki je nastajala od leta 1987 in priča o zgodovini geodezije na Slovenskem od Avstro-Ogrske naprej. Prvotno je prikazovala zgodovinski razvoj zemljemerstva, geodezije in kartografije na Slovenskem ter v širšem svetovnem okviru. Kasneje je bila dopolnjena s prikazom razvoja geodetske stroke v zadnjih desetletjih 20. stoletja in posodobljena z multimedijsko in interaktivno predstavitvijo ter z ambientalnim prikazom zemljemerca.

Del razstave je posvečen Janezu Vajkardu Valvasorju, ki je v 17. stoletju živel in deloval na gradu Bogenšperk. Tu je proučeval in upodabljal slovensko ozemlje na topografskih slikah in kartah, ki jih je potem sam tiskal v svoji grafični delavnici.

Prisotne je nagovoril tudi generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije Tomaž Petek, ki je poudaril pomen geodezije in zemljemerstva v sodobnem času. Kot je povedal, je to stroka, ki se povezuje z mnogimi gospodarskimi panogami, na primer z gradbeništvom, rudarstvom, kmetijstvom, gozdarstvom, sicer je tesno povezana s hitrim tehnološkim razvojem. Razstava bo na ogled do 15. januarja 2024.