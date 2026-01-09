VREME
V Gorici 500, v Trstu pa 456 evrov

Koliko je znašala povprečna premija, ki so jo decembra plačali lastniki avtomobilov v FJK?

Spletno uredništvo |
Trst |
9. jan. 2026 | 8:08
    V Gorici 500, v Trstu pa 456 evrov
    V Furlaniji - Julijski krajini se bo med letošnjim letom povprečna premija za zavarovanje splošne odgovornosti povišala za 8500 voznikov, ki so med lanskim letom povzročili prometno nesrečo (ANSA)
V Furlaniji - Julijski krajini se bo med letošnjim letom povprečna premija za zavarovanje splošne odgovornosti povišala za 8500 voznikov, ki so med lanskim letom povzročili prometno nesrečo. Iz opazovalnice Facile.it pojasnjujejo, da se bo na Goriškem z višjo premijo moralo soočiti 1,44 odstotka vseh voznikov, v Pordenonu 0,59 odstotka, v Trstu 1,71 odstotka in v Vidmu 1,27 odstotka. Na deželni ravni bo najmanj voznikov deležnih povišanja premije v kategoriji 35 do 44 let (0,91 odstotka), največ pa v kategoriji nad 70 let (2 odstotka), kar med drugim pomeni, da so v povprečju starejši vozniki pogosteje v prometne nesreče kot mlajši.

Povprečna premija, ki so jo decembra plačali lastniki avtomobilov na Goriškem, je znašala 498,16 evra in se je na letni ravni zvišala za 8,2 odstotka. V Pordenonu je znašala 462,62 evra, v Trstu 456,55 evra, v Vidmu pa 430,43 evra.

