V Gorici bo šolanje v slovenščini nadaljevalo 62 odstotkov malih maturantov

Vpisovanje v drugostopenjske srednje šole za šolsko leto 2025/2026 se je v prejšnjih dneh zaključilo. Skupno se je za smeri, ki jih ponujajo šole s slovenskim učnim jezikom v Gorici, odločilo 92 učencev tretjih razredov prvostopenjskih srednjih šol, enajst več kot lani.

Na licejih Trubar - Gregorčič so številke tudi letos zelo pozitivne. Lani so zabeležili 56 vpisov, letos pa le enega manj. Na čelu je tudi letos znanstveni licej z rekordnimi 30 vpisi. Znanstvenemu liceju sledita še humanistični licej s 13 vpisi in klasični licej z 12 vpisi. Podatki kažejo, da se je bistveno povečalo zanimanje tudi za tehnične zavode. Lani so namreč skupno na treh tehniških smereh zbrali 25 vpisov, letos pa jih je kar 37.

Za nadaljevanje šolanja na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji (v Gorici ali Trstu) se je odločilo približno 62 odstotkov malih maturantov. Od 93 učencev tretjih letnikov šole Ivana Trinka jih je namreč drugostopenjsko srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom izbralo 58, 29 jih bo nadaljevalo v italijanskem jeziku, dva bosta nadaljevala šolanje v Sloveniji, eden v tujini, trije pa so se odločili za poklicno šolo.