Od Maistrovega borca do partizanov, italijanskih in avstro-ogrskih vojakov

Kot vsakokrat doslej je sejem zbiralcev stare vojaške opreme tudi minulo nedeljo priklical veliko ljudi v Športni center v Šempetru. Po ocenah prirediteljev, Društva soška fronta 1915-1917, se je srečanja s preteklostjo udeležilo več kot tisoč obiskovalcev iz raznih koncev Evrope. Svoje raznovrstno »blago« je razstavljajo več kot 130 razstavljavcev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Češke, Poljske in še iz nekaterih držav. V izmenjavo so ponujali marsikaj: od onesposobljenih kosov starega orožja, vojaških čelad, uniform vseh vrst in barv do literature na vojno tematiko, razglednic in fotografij. Skratka, vsakdo je med stojnicami našel nekaj, kar je še posebno pritegnilo njegovo pozornost. Kot vedno je bilo v dveh velikih halah šempetrskega centra mogoče opaziti tudi nekaj obiskovalcev v najrazličnejših uniformah. Skupaj sta se sprehajala tudi dva »sovražnika«, avstro-ogrski in italijanski vojak, prisotni so bili tudi ameriški marinci, novozelandski oficir in strah vzbujajoči nemški vojaki. Tokrat nas je najbolj pritegnil pogled na trojico mladih, partizansko dekle s titovko in fanta s triglavko, ob njiju pa vojaka slovenskega generala Rudolfa Maistra, branitelja severne slovenske meje v letih 1918-1919.

Sejemsko jutro je dopolnilo tudi odprtje stalne razstave Šempeter in okolica med prvo svetovno vojno, ki so jo postavili na ogled v bunkerju pod šempetrsko pošto.