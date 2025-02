V Gorici četrta rezidenca s tremi ustvarjalci

Gorica Kmalu po odprtju Evropske prestolnice kulture se je v Gorici začela četrta umetniška rezidenca, za katero so poskrbeli v okviru projekta BorGO Cinema. Tokrat se v Gorici mudijo režiser Maurizio Sciarra, zmagovalec festivala v Locarnu leta 2001, švedski fotograf goriških korenin Joakim Kocjancic in ukrajinski skladatelj Oleksij Lupašenko. Trije umetniki bodo sodelovali pri snovanju treh projektov, pri katerih se bodo prepletali spomin na nekdanje kraje in raziskovanje goriškega prostora.

Sciarra se bo še posebej posvetil odkrivanju zgodb Judov, ki so bili po razglasitvi rasnih zakonov leta 1938 zaprti v nekdanji goriški umobolnici. Joakim Kocjancic se je rodil v Milanu, vendar ima prednike v Ločniku, Podgori in Vipolžah. »Na Goriškem imam korenine, vendar tu nisem nikoli živel, ker je moj dedek umrl pred mojim rojstvom in zatem so družinsko hišo prodali. Sodelovanje s Studiom Faganel mi bo v pomoč pri odkrivanju tukajđnjih socialnih in kulturnih vidikov,« pravi Joakim Kocjančič, ki bo med med svojim bivanjem posnel črnobeli film na 35-milimetrskem traku, v katerem bo dokumentiral vsakdanje življenje med Gorico in Novo Gorico. Lupašenko piše filmsko glasbo. Med bivanjem v Gorici bo združil akustično in elektronsko glasbo v skladbah, ki bodo spremljale film ukrajinske režiserke Aline Matočkine.