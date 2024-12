Podjetje Adriastrade je danes zjutraj začelo z asfaltiranjem cestišča na nadvozu, ki Tržaško ulico v Gorici povezuje s štandreškim krožiščem. Zaradi del je bil en vozni pas popolnoma zaprt za promet, vožnja po nadvozu je bila dovoljena samo v smeri mestnega središča, zato je v Tržaški ulici, Ulici Duca D’Aosta in v Štandrežu zlasti zjutraj in pozno popoldne prišlo do prometnega kolapsa. Zastoje je pričakovati še jutri in pojutrišnjem, ko naj bi se dela zaključila.