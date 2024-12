V Gorici javna predstavitev programa EPK 2025

Od koncertov, delavnic, gledaliških predstav, konferenc do usposabljanj, filmskih projekcij, kulturnih sprehodov: ponudba Evropske prestolnice kulture 2025 bo bogata in raznolika. Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje skupaj z občino Gorica, mestno občino Nova Gorica in javnim zavodom GO! 2025 bo izbor programa Evropske prestolnice kulture v vseh svojih odtenkih, s posebnim poudarkom na dogodkih v Gorici in Novi Gorici, javno predstavilo v torek, 10. decembra, ob 17. uri v avditoriju furlanske kulture V Ulici Roma v Gorici.

Prihodnje leto bo dogajanje vseskozi pestro: pozimi, spomladi, poleti in jeseni. Od uradnega programa do projektov SPF, od niza GO! 2025&Friends do drugih projektov, ki jih financira Dežela FJK, vse do dogodkov občin Nova Gorica in Gorica: čezmejno območje bo ponujalo marsikatero priložnost za zabavo, poglobitev, izobraževanje in še marsikaj tako za lokalne prebivalce kot za turiste. Na dogodku bodo sodelovali župana Gorice in Nove Gorice ter predstavniki EZTS GO in Javnega zavoda GO! 2025. Dogodek bo potekal v italijanskem in slovenskem jeziku s tolmačenjem. Vstop bo prost od 16.30 dalje do zapolnitve prostih mest.