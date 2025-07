V Gorici nova akademija za igralske in plesne talente

Sanje se včasih le uresničijo. Pri združenju ArtistiAssociati, gledališkem produkcijskem središču, ki vse od ustanovitve leta 1987 veliko vlaga v usposabljanje umetnikov, so si že od nekdaj želeli središča za izobraževanje igralcev, plesalcev in drugih ustvarjalcev. Projekt so uresničili v goriškem mestnem jedru, kjer so s pomočjo sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost (razpis Borghi) v ta namen obnovili štirinadstropno palačo in v njej odprli umetnostno akademijo, ki ponuja izpopolnjevanje tečaje gledališča in sodobnega plesa.

»Zastor nad željo, ki se je uresničila«, kot je dejal umetniški vodja umetnostno-kulturnega združenja ArtistiAssociati Walter Mramor, se je dvignil včeraj, ko je v Raštelu potekalo uradno odprtje umetnostne akademije BorGO Live Academy. Njena dejavnost je sicer stekla že novembra lani, ko so priredili prve izpopolnjevalne tečaje na začasnih lokacijah (tudi v Kulturnem domu), svoj sedež pa bo odslej imela v centru PEPA (Place of European Performing Arts) - tako so poimenovali obnovljene prostore v Raštelu 29.