V Gorici po zasledovanju aretirali tihotapca migrantov

V Gorici so policisti ustavljali avtomobil, ki je zavil v Ulico Del Prato in vozil v prepovedano smer. Voznik se ni zmenil na opozorilne znake in je še pritisnil na plin ter skušal pobegniti. Zapeljali so za njim in ga zasledovali, nazadnje so ga uspeli ustaviti. Za volanom je sedel 46-letni Kitajec, v avtomobilu je prevažal štiri sodržavljane, ki so nezakonito prečkali državno mejo. Voznika so aretirali zaradi spodbujanja ilegalnih migracij ter upiranja uradni osebi in so ga prepeljali v zapor, štiri potnike pa so ovadili zaradi nezakonitega vstopa v državo. Policisti so tudi ugotovili, da je tihotapec prevozil države t.i. balkanske poti.