V Gorici povpraševanje za dolgoročni najem, ni pa ponudbe

Povpraševanje je zelo veliko, ponudbe pa trenutno ni. Tako so v zvezi s stanovanji za dolgoročni najem povedali v goriških nepremičninskih agencijah, kjer smo se pozanimali, kako se goriški nepremičninski trg odziva na prihajajočo Evropsko prestolnico kulture 2025.

»Pred enim letom smo še oddajali v najem po pet, tudi šest stanovanj mesečno, v zadnjem letu pa, če imamo srečo, lahko na mesec ponudimo le eno,« za Primorski dnevnik stanje opiše Jessica Franzon, agentka pri nepremičninski agenciji Ricci.

Stanovanje za dolgoročni najem večkrat iščejo zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki se začasno zaposlijo v bolnišnici, ali pa vojaki in člani varnostnih organov, ki potrebujejo večletno nastanitev, saj bodo za daljši čas službovali v Gorici. »Po vsej verjetnosti je pomanjkanje stanovanj za dolgoročni najem tudi posledica tega, da so se nekateri lastniki odločili za kratkoročne najeme v pričakovanju na vse večje število turistov,« menijo v agenciji Ricci.

»Začenja se akademsko leto na univerzi, tudi študentje iščejo stanovanja, mi pa jim nimamo kaj ponuditi. Situacija je zelo slaba in če mene vprašate, se bo z januarjem le poslabšala,« brez ovinkarjenja pove Pierlugi Sardelli iz nepremičninske agencije Studio casa immobiliare.

Se kratkoročno splača?

V vidiku turistične rasti leta 2025, ko bo Nova Gorica v partnerstvu z Gorico nosila naslov Evropske prestolnice kulture, se je več najemodajalcev odločilo, da bo stanovanje po novem namenilo v turistične namene. »Marsikateri lastnik se je odločil, da bo stanovanje ponujal dolgoročnim najemnikom do konca tekočega leta, torej do decembra 2024, s prvim januarjem pa želijo spremeniti režim: od takrat bodo začeli s kratkoročnimi najemi,« pojasni Sardelli.

Če se po mnenju agentke iz agencije Ricci kratkoročni najem lastnikom nepremičnin bolj izplača, o tem ni prepričan lastnik agencije Studio casa. »Za oddajo stanovanja v turistične namene lahko lastnik zahteva od 80 do tudi 100 evrov na noč, medtem ko dolgoročna oddaja stanovanja v Gorici prinaša od 450 do 600 evrov mesečno ...« pove agentka. Pierluigi Sardelli pa s tem v zvezi opozarja, da so v primeru oddaje v turistični namen tudi obratovalni stroški za lastnika višji. »Poleg tega niso vse turistične nastanitve uspešne. Prepričan sem, da se bo marsikdo vrnil na dolgoročno oddajanje, pomanjkanje stanovanj in skratka situacija, ki jo sedaj doživljamo, pa bo trajala po mojem mnenju še kaki dve leti,« nam svoje mnenje zaupa agent.