V Gorici prva obojestranska endoskopska mastektomija v deželi

Goriška ekipa za kirurgijo dojk je dosegla nov uspeh. Kot so sporočili iz zdravstvenega podjetja za Tržaško in Goriško Asugi, so namreč v goriški bolnišnici v prejšnjih dneh pri bolnici z rakom dojke opravili prvo obojestransko endoskopsko mastektomijo v Furlaniji - Julijski krajini. Z minimalno invazivnim posegom so odstranili tkivo obeh dojk, pri tem pa ohranili kolobarja in bradavici. Med isto operacijo so dojki tudi rekonstruirali z vstavitvijo trajnih vsadkov.

Poseg je opravila ekipa, ki jo vodi goriški kirurg Jože Stacul, v njej pa delujeta tudi zdravnici Stefania Basso in Stefania Bidinost. Ekipa deluje v okviru goriškega oddelka za splošno kirurgijo pod vodstvom dr. Marca Baroneja. Za rekonstrukcijo dojk je poskrbela ekipa Nadie Renzi z oddelka za plastično kirurgijo Univerze v Trstu.

Pri endoskopski mastektomiji kirurgi uporabljajo tehniko, ki je podobna laparoskopiji. Skozi tri do štiri centimetre dolg rez na zunanjem delu gube pod dojko odstranijo žlezno tkivo, pri tem pa ohranijo kožo, kolobar in bradavico. Skozi isti rez nato vstavijo trajni vsadek.

Po navedbah podjetja Asugi poseg traja približno toliko časa kot klasična mastektomija. Ob enaki temeljitosti odstranitve rakavega tkiva zmanjšuje tveganje za motnje prekrvitve bradavice in kolobarja ter ublaži pooperativne bolečine. Zaradi majhnosti in lege reza naj bi bila brazgotina pozneje skoraj neopazna. Endoskopska mastektomija se uporablja tako pri preventivnih posegih kot pri zdravljenju bolnic z rakom dojke.

Kirurgi pred odločitvijo za poseg skrbno ocenijo histološke značilnosti, velikost in lego tumorja ter velikost dojk. Pri podjetju Asugi poudarjajo, da je poseg rezultat prizadevanj za izboljšanje kirurških tehnik in tesnega sodelovanja strokovnjakov za kirurgijo dojk, plastičnih kirurgov, anesteziološkega osebja in medicinskih sester v goriški bolnišnici. »Gre za dodaten uspeh, ki priča o kakovosti goriškega senološkega oddelka,« je za Primorski dnevnik včeraj povedal kirurg Jože Stacul. Opozoril je še, da so operacijo izvedli ravno v prvih dneh oktobra, meseca, ki je posvečen ozaveščanju o raku dojk.