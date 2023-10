V Gorici se je kakovost zraka poslabšala

Iz ekološkega vidika se stanje v Gorici v minulem letu ni izboljšalo. Mesto ostaja v poročilu o urbanih ekosistemih 2023, ki ga letno izdaja okoljevarstveno združenje Legambiente na podlagi analiz v 150 italijanskih mestih, 30. na lestvici. Legambiente v sodelovanju s podjetjem Ambiente Italia in dnevnikom Il Sole 24 Ore že trideset let beleži ekološki razvoj oziroma nazadovanje glavnih italijanskih mest na podlagi raznih parametrov. Ti so letos bili kakovost zraka, potrata vode, ločeno zbiranje odpadkov, trajnostna mobilnost, zelene površine v mestu in energetska učinkovitost.

V zadnjih letih se je kakovost zraku v Gorici poslabšala. Med letoma 2018 in 2022 je onesnaževanje zraku poraslo za 6,5 odstotka. Okoljevarstveniki opozarjajo, da je med drugim v Gorici dejaven samo senzor za nadzor onesnaženosti zraku v mestnem središču, medtem ko bi bilo treba beležiti podatke o količini prašnih delcev tudi v bližini industrijskih con. Kakovost zraka bi na primer merili tudi v Štandrežu.