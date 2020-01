V Gorici se je rodilo pet Leonardov

V Da Vincijevem letu se je v Gorici rodilo kar pet ... Leonardov. Po toskanskem geniju, ki so se mu ob 500-letnici smrti lani poklonili s številnimi dogodki v Italiji in drugod, je bilo v letu 2019 poimenovanih največ novorojenčkov v goriški občini. Na seznamu, ki nam ga je posredovala občinska demografska služba, je 159 imen: največ parov – skupno pet – je sinčka poimenovalo Leonardo, med deškimi imeni pa sledijo Gabriele in Riccardo, ki se pojavljata štirikrat, ter Andrea in Lorenzo, ki se pojavljata trikrat. Med ženskimi imeni sta bili lani najbolj priljubljeni Aurora in Sofia, ki smo ju na seznamu našli trikrat (petkrat se sicer pojavlja Maria, a v dvojnih imenih), medtem ko po dve novorojenki oz. novorojenčka nosita ime Adele, Alice, Amanda, Greta, Isabella, Olimpia in Rebecca ter Alex, Bruno, Francesco, Manuel, Pietro in Samuele. Kaj pa slovenska imena? Na seznamu najdemo ime Lenard, različico pogostejšega imena Lenart oz. Leonard(o), in nevsakdanjega Kajetana, pri Ivanu, Viktorju, Benjaminu, Leonidu, Marku, Jasmini in mnogih drugih pa lahko le ugibamo, da so se rodili slovenskim staršem.

