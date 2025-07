V Gorici se morajo vozniki avtobusov boriti za svoje postajališče

Situacija je neznosna in se iz dneva v dan slabša. Tako sporoča deželni koordinator sindikata FILT-CGIL Marco Sosol glede avtobusnega postajališča na vogalu, ki ga tvorita Ulica Svete Klare in Korzo Verdi. Pred meseci smo že poročali o tem, kako parkirani avtomobili ovirajo mestne avtobuse in onemogočajo njihov prehod. Ob postajališču se nahajajo jasli, ambulanta in plesna šola. Kljub prepovedi za ustavljanje in parkiranje se morajo šoferji avtobusov vsak dan boriti za svoje postajališče, saj ga koristijo drugi uporabniki. Avtomobilisti sicer pogosto parkirajo le za kratek čas, vendar je to dovolj, da onemogočijo prehod avtobusov.

V zimskem času smo pisali o tem, kako nastane zmeda predvsem v jutranjih urah, ko se postajališča poslužujejo starši, ki pripeljejo svoje malčke v sosednje jasli, ali obiskovalci sosednje ambulante, kjer v zgodnjih jutranjih urah opravljajo tudi krvne analize.

Tudi v poletnih mesecih, ko so jasli zaprte, je za voznike avtobusov situacija nevzdržna. »Mislili smo, da bo poleti bolje, vendar je pravzaprav še slabše,« nadalje pravi Marco Sosol. Zaradi številnih parkiranih avtomobilov imajo namreč vozniki težave predvsem pri obračanju. Gre za nadvse pomembno postajališče, skozi katero gredo skoraj vse mestne linije. »Problem je, da potem nastanejo zamude, ki se jih ne da nadoknaditi,«razlaga deželni koordinator sindikata FILT-CGIL. Poleg tega pa si zaradi tovrstnih nevšečnosti vozniki ne morejo niti trenutek oddahniti, saj ne morejo parkirati avtobusa na svoje mesto, temveč morajo ostati za volanom. »Na tak način skočijo svoj odmor, ne morejo na stranišče, se ne morejo za hip sprehoditi, temveč cel dan vozijo in so potemtakem tudi slabe volje,«še ugotavlja Sosol. Poleg tega takoj pride do neprijetnih situacij, kreganj in izgredov. »Ko je prehod onemogočen, smo primorani šoferji zahupati,« pravi voznik mestnega avtobusa, ki ga zmotimo ravno na zgoraj omenjenem postajališču. »Avtomobilisti pa nam potem zelo pogosto kričijo,« nadalje pravi šofer in pripoveduje, kako je še včeraj zjutraj doživel podoben pripetljaj, saj je nekdo svoj avtomobil parkiral na tak način, da je povsem blokiral pot. Včasih na pomoč priskočijo policisti in naložijo kako globo, pove Sosol, prepogosto pa so vozniki avtobusov prepuščeni samim sebi.