V Gorici vikend v znamenju knjig

Gorica Kobogatitvi programa Evropske prestolnice kulture bo med 4. in 6. julijem prispeval niz srečanj, posvečenih knjigam in širjenju bralne kulture, Book Week, ki ga skupina Nem in časopis Il Piccolo prirejata v sodelovanju z goriško občino v Hotelu Entourage in na Trgu Sv. Antona. Skupno bodo gostili dvajset avtorjev, med katerimi je tudi Miran Košuta.

Prvo srečanje bo v petek, 4. julija, ob 17.30, ko bo Fulvio Ervas predstavil svojo knjigo Il tatuatore innamorato, sledil bo pogovor z nogometno sodnico Manuelo Nicolosi. Dan se bo sklenil z Donatom Carrisijem, ki bo predstavil svojo zadnjo detektivko La casa dei silenzi.

V soboto, 5. julija, dopoldne bo mogoče prisluhniti Miranu Košuti, ki bo predstavil svojo zadnjo knjigo v italijanskem jeziku Altronauti. Srečanje prirejajo v sodelovanju z Založništvom tržaškega tiska s ciljem promocije slovenske kulture in jezika. Med včerajšnjo predstavitvijo niza je goriška občinska odbornica Patrizia Artico poudarila, da so si želeli vključiti v program tudi slovenskega avtorja in s tem poudariti pomembno vlogo, ki jo ima slovenska narodna skupnost pri povezovanju goriškega prostora, kar je še posebej prišlo na dan tudi med letošnjo Evropsko prestolnico kulture.

Niz sta skupaj s Patrizio Artico predstavila župan Rodolfo Ziberna in direktor skupine Nem Paolo Possamai, ki je ugotavljal, da je Gorica z nazivom EPK 2025, ki ga deli z Novo Gorico, pridobila na dinamičnosti in elanu. Sobotni program se bo zaključil ob 21. uri z Enricom Gallianom, avtorjem knjige Eppure cadiamo felici, iz katere je režiser Matteo Oleotto črpal navdih za istoimensko televizijsko nadaljevanko, ki so jo posneli na Goriškem in predvajali na državni televiziji Rai pred dvema letoma.

V nedeljo, 6. julija, dopoldne bo pogovor z Giorgiom Volpijem in Giorgiom Vallortigaro, zatem bo čas za obmejne zgodbe Allessandra Cattunarja. Sledilo bo srečanje z Marinom Firmanijem, ki ga bosta spremljala nekdanja igralca nogometne A lige Paolo Milano in Gianfranco Cinello.