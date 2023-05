Goriški gasilci so danes zjutraj posredovali v Tržaški ulici, kjer je zagorel volkswagen hrošč. Voznik se je okrog 7.20 peljal proti krožišču pri Štandrežu, ko je opazil, da iz njegovega avtomobila uhaja gost dim. Takoj se je ustavil in poklical na pomoč. Nekaj minut kasneje so bili goriški gasilci že na kraju; ogenj jim je uspelo pogasiti, preden so zublji zajeli ves avtomobil.