V goriškem zaporu zanetil požar

V goriškem zaporu je pozno sinoči eden od zapornikov v oddelku za osebe s težjo prilagodljivostjo zanetil požar, je sporočil sindikat USPP. Osebje je požar pogasilo, pri čemer so mu priskočili na pomoč in nudili vso potrebno oskrbo. Pred zaporno celico pa je omenjeni zapornik napadel policista, ki mu je pomagal, in ga močno udaril v več delov telesa. Gre za osebo s težjo prilagodljivostjo, ki je zaradi požara povzročila velik preplah, so med drugim sporočili. Policistu so kolegi nudili pomoč, nato so ga prepeljali v goriško bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da se bo moral zdraviti sedem dni. Le prisebnost in strokovnost policistov sta preprečila, da bi prišlo do hujših posledic, opozarja sindikat USPP, ki tudi poziva politike, naj posvetijo zaporom večjo pozornost in zahtevajo izredno stanje.