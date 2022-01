V goriški občini lani vpisali 169 novorojenčkov

V matični seznam Občine Gorica so v letu 2021 vpisali 169 novorojenčkov, kar je nekoliko manj kot v letu 2020, ko jih je bilo 191. Od novih 169 Goričanov jih je kar 97 moškega spola, 72 pa ženskega. Med moškimi imeni sta najbolj priljubljena Giovanni in Leonardo, saj so se po štiri družine odločile zanjiju. Tudi leta 2020 je bilo ime Leonardo na vrhu priljubljenosti. Po trije dojenčki so dobili imena Andrea, Gabriele in Lorenzo. Po dva novorojenca so starši imenovali Daniele, Davide, Giorgio, Marco, Nathan, Pietro, Samuel in Tommaso. Na seznamu je tudi nekaj slovensko-zvenečih imen, kar seveda ne pomeni, da je družina nujno slovenskega izvora. Med novimi Goričani so tako tudi Boštjan, Erik, Filip, Jan, Janez, Ludvik in Matija. Med deklicami je izrazito slovenskih imen na prvi pogled manj, v seznam pa spadajo vsaj Kataleja, Maja in Vida. Najbolj priljubljena imena za deklice – v seznamu se pojavljajo po dvakrat – so Bianca, Emma, Ginevra, Gioia, Giulia in Rebecca. V letu 2020 se je na seznamu kar petkrat pojavilo ime Sofia, ki je bilo najbolj priljubljeno, trikrat pa Athena. Letos je ti dve imeni prejela po ena deklica.