Novogoriški policisti so sinoči malo pred 22. uro v Goriških Brdih z modrimi lučmi in sireno zaustavljali voznika avtomobila. Voznik znakov ni upošteval in je bežal iz smeri Huma proti Kojskemu. Policisti so ga večkrat ustavljali, vendar jih ni upošteval. Policisti so ga ustavili po nekaj kilometrih kolovozne poti v smeri doline oziroma potoka Birša. Poleg mladega voznika so bili v avtu še trije mlajši sopotniki. Policisti so mladeniču zaradi odgovornosti za več prekrškov izdali plačilni nalog.