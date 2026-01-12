V Goriških Brdih povozil pešca in zbežal

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica še naprej iščejo voznika, ki je 7. januarja v Goriških Brdih nekaj pred 18. uro povozil 45-letnega pešca pešca in zbežal. Z ogledom kraja prometne nezgode so ugotovili, da je 45-letnik hodil peš ob levem robu vozišča iz smeri naselja Šmartno proti kraju Dobrovo, so sporočili pred kratkim. V tistem trenutku je neznani voznik osebnega avtomobila znamke Kia Ceed, temnejše barve, ki je vozil v isti smeri, v bližini ene od stanovanjskih hiš začel prehitevati drugo neznano osebno vozilo. Pri tem je z levim vzvratnim ogledalom zadel v desno roko pešca. Slednji se je lažje poškodoval.

Po trčenju je s kraja odpeljal v smeri naselja Dobrovo, ne da bi drugemu pešcu nudil pomoč ali o tem obvestil policijo. Ko bodo policisti zaenkrat še neznanega povzročitelja izsledili, bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi odgovornosti za storitev prekrškov po Zakonu o pravilih cestnega prometa, so napovedali v sporočilu za medije.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica zaprošajo vse morebitne očividce, naj se jim javijo.