V Gradežu že petintrideseta modra zastava

Če so se v Gradežu že lani ponašali z državnim rekordom 34 modrih zastav, so ga letos še izboljšali. Izobesili bodo namreč že 35. modro zastavo, v Lignanu pa le eno manj, štiriintrideseto. Podeljuje jo mednarodna nevladna organizacija FEE (Foundation for Environmental Education). Letos jo je prejelo 226 italijanskih kopaliških krajev. Modra zastava potrjuje kakovost kopaliških voda in učinkovitost čistilnih naprav, poleg tega pa tudi prisotnost peš con, kolesarskih stez in drugih okolju prijaznih storitev za kopalce in turiste.