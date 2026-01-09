VREME
Petek, 09 januar 2026
V Gradišču zagorela dimna cev stanovanjske hiše

Gasilci so požar pogasili, preden bi se razširil na leseno streho, pri čemer opozarjajo na redno vzdrževanje dimnikov

Spletno uredništvo |
Gradišče |
9. jan. 2026 | 18:23
    Prizorišče požara (GASILCI)
Goriški gasilci so danes zjutraj malo po 11. uri posredovali v Gradišču, kjer je zagorela dimna cev enostanovanjske hiše. Požar so uspeli pogasiti, preden bi se razširil na leseno streho.

Gasilci so po pogasitvi požara s termokamero temeljito pregledali vse stanovanjske površine ob dimniku, pri čemer so ugotovili, da ni skritih žarišč. Ugotovili so tudi, da v zraku ni strupenih plinov, pri čemer so se stanovalci lahko vrnili v stanovanje.

Gasilci opozarjajo, da lahko z rednim čiščenjem dimnih cevi preprečujemo nabiranje kreozota in saj v dimniku, ki povečujejo možnost požarov. Pravilno vzdrževanje občutno zmanjšuje nevarnost vnetja.

