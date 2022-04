V gradu Rihemberk odprli prenovljene notranje prostore

Dark Theme

S pomladjo in toplejšimi meseci so se na gradu Rihemberk za obiskovalce znova odprla grajska vrata. Včeraj pa so se po skoraj 80 letih zapuščenosti odprla tudi vrata prvih grajskih soban, v katerih je Mestna občina Nova Gorica uredila sprejemno-interpretacijsko središče gradu, ki so ga imenovali Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk. Grad Rihemberk, mogočni branik med Vipavsko dolino in Krasom, je po več desetletjih zapuščenosti grajska vrata za obiskovalce odprl poleti 2017. Istega leta je bila določena tudi smer prenove in oživljanja tega obsežnega grajskega kompleksa. Zadnje pridobitve so bile izpolnjene v letošnji zimi.

Predstavitev prenovljenih notranjih prostorov v gradu Rihemberk (MATEJA PELIKAN)

V začetku letošnjega leta so dokončali obnovo prvih grajskih soban, notranjih prostorov, ki so na gradu samevali skoraj 80 let. V prvem nadstropju vhodnega poslopja s stolpom je tako nastal sprejemno-interpretacijski center za obiskovalce gradu, nadgrajen s sodobno predstavitvijo grajske zgodbe ter naravovarstvenega pomena gradu in njegove okolice. Center, imenovan Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk, je urejen v dveh večjih prostorih tik nad glavnim vhodom v grajski kompleks. Prvi prostor je zasnovan kot manjša večnamenska sprejemna dvorana, ki bo služila tudi kot prostor za srečanja, delavnice in podobne dogodke, ki jih na Rihemberku do sedaj ni bilo mogoče organizirati. V tem prostoru obiskovalce pričaka tudi zadnji rihemberški graščak Karel Levetzow Lantieri.

Prenovljena notranjost gradu Rihemberk (MATEJA PELIKAN)

Sosednji prostor v okroglem stolpu je namenjen predstavitvi naravnega okolja, ki obkroža grad; poudarek je na obvodnih habitatih v dolini Branice in Vipavske doline. Na različne načine, z digitalnimi in povsem otipljivimi pripomočki, je obiskovalcem približana tematika varovanja narave v okviru območij evropskih Natura 2000, katerih del tudi grad Rihemberk. Predstavljene so pogosto ogrožene živali in rastline območja Natura 2000 Vipavska dolina in bližnjih območij.

Grad Rihemberk (MATEJA PELIKAN)