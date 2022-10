V intimnih zgodbah ogledalo družbe

Intimne zgodbe, ki so istočasno zgodbe skupnosti; poglobitev v družbo in politiko, pravljične vsebine, čar gledališča, božično glasbeno popotovanje. Tako bi lahko strnili umetniške užitke, ki čakajo goriško publiko, ki bo sprejela vabilo za abonma Slovenskega stalnega gledališča, Nad oblaki. Sezono so včeraj predstavili v goriškem Kulturnem domu; prisoten so bili direktor Slovenskega stalnega gledališča Danijel Malalan, predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec in predsednik Kulturnega doma Igor Komel. Goriška sezona SSG bo kot običajno zaživela na odrih obeh mestnih kulturnih hramov.

Goriška sezona se je morala z gostujočo predstavo celjskega gledališča Bodi gledališče! začeti že oktobra, vendar so predstavo morali prestaviti na kasnejši termin. Goriški gledalci bodo torej prvič okusili letošnjo sezono v ponedeljek, 21. novembra, v Kulturnem centru Lojze Bratuž s produkcijo SSG v sodelovanju z Glasbeno matico Kakor v nebesih, povzeto po scenariju švedskega filma As it is in heaven, ki je bil nominiran za oskarja kot najboljši tujejezični film. Jure Ivanušič bo nastopil v glavni vlogi uspešnega dirigenta, ki prekine svojo kariero in se vrne v rojstno vas, kjer ga domačini prosijo za pomoč, da bi prispeval k izboljšanju kakovostne ravni lokalnega cerkvenega zbora. Predstava, v kateri bo igrala mešana zasedba tržaških in novogoriških igralcev, bo izpostavila umetniško in družbeno vlogo zborovske glasbe, ki je verjetno najbolj priljubljena amaterska dejavnost znotraj slovenske skupnosti v naši deželi. Režijo bo podpisal Samo M. Strelec.

SSG je letos prvič vzpostavilo sodelovanje s furlanskim stalnim gledališčem - Teatri Stabil Furlan, s katerim si bosta »izmenjala« predstavi. V ponedeljek, 16. januarja, bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž na sporedu poklon Pier Paolu Pasoliniju z naslovom Se vivrò dovrò pure tornare, ki je večročno delo Tarcisia Mizzaua, Lise Moras, Massima Somaglina in Carla Tolazzija.

Goriški abonma se bo nadaljeval v ponedeljek, 6. februarja, v Kulturnem domu s predstavo Nekaj v zraku.