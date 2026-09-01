V Kanalu predstavili letošnji festival Kogojevi dnevi

V Kanalu ob Soči se bo v petek ob 19. uri s slavnostnim nagovorom ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc začel 47. mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi. Vse do 11. oktobra se bo zvrstilo devet koncertov, oktobra pa pripravljajo še koncert Mladi za mlade, na katerem se bodo predstavili učenci glasbenih šol iz Posočja.

Pred petkovo otvoritveno slovesnostjo na kanalski Kontradi bodo v bližnji Galeriji Rika Debenjaka odprli pregledno razstavo slikarja Jonija Zakonjška. Po slavnostnem odprtju, na katerem bosta prisotne nagovorila tudi kanalski župan Miha Stegel in predsednica Prosvetnega društva Soča Milica Zimic, pa bo v kanalski cerkvi Marijinega vnebovzetja koncert pianista Ivana Skrta.

Svetovno znani pianist, ki izhaja prav iz Kanala, bo na letošnjem otvoritvenem koncertu izvedel program iz zakladnice skladateljev Franza Liszta, Bele Bartoka, Marija Kogoja in Aleksandra Skrjabina, je na včerajšnji novinarski konferenci povedala Zimic.

Festival se bo nadaljeval v petek, 11. septembra, ko bo v kanalski cerkvi koncertiral Godalni kvartet Feguš, ki bo predstavili dela Viktorja Parme in Josefa Suka. Le dan kasneje, 12. septembra, se bo v Kulturnem domu Deskle predstavil Mozart orkester s Projektom Kosovel: »Kdo strmi v moje sanje«. To bo poklon pesniku Krasa Srečku Kosovelu in njegovi ustvarjalnosti na večeru, v katerem se bosta srečala poezija Srečka Kosovela in glasba Astorja Piazzolle.

18. septembra se bo v kanalski cerkvi predstavil Duo Ren, 20. septembra pa bodo na kanalski Kontradi koncertirali Boštjan Gombač in orkester Nova. Teden dni kasneje, 25. septembra, bo v kanalski cerkvi koncert mešanega mladinskega pevskega zbora Emil Komel iz Gorice, ki ga vodi dirigent David Bandelj. Kanalska cerkev bo kot zadnji koncert v Kanalu 3. oktobra gostila komorni orkester Cantabile.

Festival Kogojevi dnevi se bo nadaljeval 5. oktobra v Kulturnem domu Nova Gorica s koncertom ob 100-letnici skladatelja Janeza Matičiča. Na njem bosta zaigrali pianistki Lovorka Nemeš Dular in Jasmina Trajčeska. Festival se bo 11. oktobra zaključil v zamejskem Bardu, kjer se bo poslušalcem predstavil duet Igorja Zubina in Marka Ferija.

Kanalski župan Miha Stegel je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil, da so uspeli dograditi prizidek pri večnamenski dvorani v Desklah, kjer bo potekal tudi eden izmed letošnjih festivalskih dogodkov. Prav tako so se dogovorili z novim župnikom v kanalski župniji, da bo večina koncertov izvedena v tamkajšnji cerkvi.

Občina Kanal ob Soči je poleg ministrstva za kulturo eden izmed podpornikov festivala, letos bo za festival namenila 35.000 evrov.