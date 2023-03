V Kenijo se bosta vrnila s kovčkom, polnim šolskih potrebščin

Da bi zaslužili nekaj denarja za svoje družine, se razni kenijski tekači in tekačice udeležujejo tekem po vsej Evropi. V Fari jih že nekaj let gosti tekaški navdušenec in trener Cesare Ballaben, ki je včeraj na povabilo učitelja Tomaža Devetaka obiskal osnovno šolo Otona Župančiča v Gorici.

Ballabena sta spremljala Gilbert Masai in Salina Jabet, ki sta zadnja dva meseca preživela v Fari in se udeležila raznih tekaških tekem, dolgih od 10 do 21 kilometrov. »Jebet je zelo hiter, njegov osebni rekord na polmaratonu znaša 59 minut in 31 sekund, kar pomeni, da je med šestdesetimi najboljšimi na svetu. Med bivanjem na Goriškem je zmagal polmaraton v Trevigliu pri Bergamu in zasedel dve drugi mesti. Salina Jebet je osvojila kar štiri prva mesta. Oba tekača imata agenta iz Pavie, ki jima vnaprej plača letalsko karto; denar mu vrneta z nagradami, nakar obdržita zase vse, kar si še prislužita,« razlaga Ballaben, po katerem zmaga na tovrstnih tekmah običajno velja okrog 700 evrov, drugo mesto 500 evrov, tretje pa 400 evrov. Ballaben bo v prihodnjih tednih gostil Rogersa Maiya iz Kenije in Johna Hakizimana iz Rwande, sicer udeleženca olimpijskeh iger v Tokiu. Med včerajšnjim obiskom so učenci šole Župančič tekačema poklonili cel kup šolskih potrebščin, ki jih bosta ponesla otrokom v Keniji.