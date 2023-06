V knjigi »doslej zamolčani« deli goriške preteklosti

Zanimanje za predstavitev knjige Lucia Fabija Gorizia, storia di una città je bilo res veliko. Galerija Prologo v Ascolijevi ulici se je v petek napolnila do zadnjega kotička, nekaj ljudi je dogodku sledilo kar z ulice. Srečanje sta uvedla Simone Cuva in Patrizia Dughero, upravitelja neodvisne založbe Qudu libri, ki je založila publikacijo. Povedala sta, da so si ob Evropski prestolnici kulture zamislili niz petih knjig o mestu, ki bodo izšle do leta 2025. Prva je knjiga Lucia Fabija, dopolnjena izdaja knjige iz začetka 90. let. Avtor je dodal novo poglavje, ki sega do današnjih dni in zajema tudi razvoj Nove Gorice. Sicer je tudi preostala vsebina temeljito predelana oz. na novo napisana, je pojasnil Fabi. Prva knjiga je nastala v okviru univerzitetnega projekta o mestih v treh Benečijah, po zasnovi pa je bila bolj akademska. Tokrat pa je knjigo želel nameniti širši javnosti, zato je skušal poenostaviti pripoved.

Preteklost brez prikrivanja

Arhitekt in publicist Diego Kuzmin je ocenil, da gre morda za prvo knjigo, ki na nekaj manj kot 300 straneh ponuja strnjen pa vendar celovit prikaz zgodovine mesta vse do danes. Skoraj vse knjige o goriški zgodovini so bile doslej nepopolne, nudile so le delen, pogosto pristranski pogled na preteklost. Zlasti italijansko zgodovinopisje je močno pogojeval nacionalistični pogled, ki je bil zelo selektiven v zbiranju virov in še bolj v njihovi predstavitvi. Nacionalistična retorika je po prvi svetovni vojni zamolčala, da je le peščica Goričanov padla na italijanski strani, dosti več pa v avstroogrski vojski. Zasluga Lucia Fabija je, da predstavlja tudi doslej zamolčane dele goriške preteklosti.