V knjižnico v Doberdobu po novem tudi ob četrtkih

Doberdobska občinska knjižnica je z včerajšnjim dnem razširila svoj odpiralni čas, stekle pa so tudi priprave za niz dogodkov, s katerimi bo obeležila prvo obletnico svojega ponovnega odprtja. »Jasno je zaznati vse večje zanimanje občanov, ki ob tem, da obiskujejo knjižnico, tudi izražajo željo po sodelovanju na srečanjih in dogodkih,« pojasnjuje Giulia Černic, doberdobska občinska odbornica za kulturo. Kot odgovor na te želje je občina sprejela odločitev o razširitvi odpiralnega časa knjižnice: po novem je knjižnico mogoče obiskati tudi ob četrtkih popoldne, in sicer od 14. do 17. ure, medtem ko ostaja delovni čas ob torkih in petkih nespremenjen.

V prostorih na Trgu sv. Martina, ki so jih slovesno predali namenu pred enim letom, so doslej sprejemali bralce šest ur tedensko, in sicer ob torkih popoldne (15.–18. ura) in ob petkih v dopoldanskem času (9.30–12.30). Občina je v zadnjih mesecih v knjižnici organizirala različne dogodke, zbirala podatke in na podlagi le-teh skušala oblikovati boljšo ponudbo storitev in kulturnih dejavnosti.

Ob obletnici je odbornica Černic skupaj s knjižničarko Vesno Tomsič in pristojnim občinskim uradom pripravila program dogodkov, namenjen vključevanju različnih skupin obiskovalcev, ter promociji knjižnice kot prostora srečevanja in kulture. Praznovanje se bo začelo v torek, 18. marca, ko bo popoldne posvečeno družabnim igram.