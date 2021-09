V kratkem čezmejna izposoja koles

Z današnjim dnem se zaključuje akcija Evropski teden mobilnosti. Novogoriška mestna občina v njej sodeluje že 20 let, v tej luči je pred dnevi v Ljubljani tudi prejela priznanje. Ob včerajšnjem zaključku akcije so v središču mesta predstavili dobre prakse, izvedene projekte in aktivnosti, ki jih še bodo uresničili. Med slednjimi je širitev mreže izposoje koles z novimi 13 točkami, možnost izposoje tovornega in tandem kolesa, obenem pa se zaključuje usklajevanje z občino Gorica o širitvi izposoje koles na njihovo ozemlje.»Smo v zaključni fazi uskladitve čezmejnega sporazuma z Občino Gorica, ki ga izvajamo s pomočjo EZTS GO, na podlagi katerega bomo med drugim postavili trikrat po dve priklopni mesti našega sistema v goriški občini,« so včeraj pojasnili na novogoriški občini. Kar zadeva tehnično in programsko rešitev za zagotovitev čezmejne integracije dveh sistemov izposoje, predvidevajo izvedbo njenega testiranja v drugi polovici septembra.

Poleg tega na novogoriški občini oddajajo prijavo na drugo fazo za sofinanciranje preko mehanizma CTN (4.4) za projekt »Širitev sistema izposoje koles Go2Go«, ki zajema ureditev 13 novih postajališč po širšem urbanem območju Nove Gorice ter nabavo novih električnih in navadnih koles. »Na ta način bomo dosegli dobro pokritost s postajališči po celotnem mestnem in primestnem območju, okrepili uporabo kolesa kot prevoznega načina zlasti za opravljanje kratkih poti v mestu ter tako zmanjšali obremenitev z avtomobilskim prometom,« dodajajo na občini. Nove postaje za izposojo bodo med drugim umestili pred novogoriško železniško postajo, v Cankarjevo in Rejčevo ulico, v Solkan in Rožno Dolino. Podjetje Nomago, ki je v Novi Gorici v maju vzpostavilo sistem izposoje koles Go2Go, je včeraj v središču mesta predstavilo še tovorno in tandem kolo, ki bosta v sklopu omenjene druge faze projekta na voljo za izposojo v sistemu koles go2go. Kot je pojasnila Mateja Zoratti iz novogoriške mestne občine, bo razširjena izposoja z novimi postajališči in omenjenima novostma na voljo predvidoma v začetku prihodnjega leta. V javni sistem izposoje koles Go2Go je prijavljenih 657 uporabnikov, ki so doslej prekolesarili že več kot 3.400 kilometrov. Največ izposoj je bilo zabeleženih v avgustu.Predstavnik Nomaga Peter Žnidaršič je včeraj novogoriški enoti NIJZ predal uporabniško kartico za sistem izposoje koles v upanju, da bodo zgledu sledila še druga podjetja in institucije v občini.