V kratkem odločitev o prometni ureditvi Korza Italia

Odločitev o bodoči prometni ureditvi Korza Italia v Gorici bo padla v kratkem. V teh dneh se namreč zaključuje poskusna doba, med katero je želela goriška občinska uprava preučiti pozitivne in negativne plati enosmernega prometnega režima, ki je razdvojil javnost in povzročil močna trenja znotraj že pregovorno prepirljive desnosredinske koalicije Rodolfa Ziberne.

Februarja, ko je stekla večkrat napovedana »prometna revolucija«, je župan dejal, da bo eksperimentiranje trajalo približno šest mesecev. Sledile so polemike, ustanavljanje odborov, zbiranje podpisov (proti enosmernemu Korzu jih je bilo več kot dva tisoč) in sklic občinske svetniške komisije za promet, na kateri so svoja stališča orisali tudi predstavniki civilnih iniciativ in društev. Podpisniki peticije so bili za ponovno uvedbo dvosmernega prometa in ureditev kolesarskih stez na dveh sprehajalnih pasovih, ki ju zdaj zasedajo mizice lokalov, kolesarji pa bi raje ohranili enosmerni promet in kolesarsko stezo na cesti ter ukinili vrsto parkirnih mest ob vozišču, čemur pa so ostro nasprotovali trgovci s pokrajinskim predsednikom zveze Ascom Gianluco Madrizem na čelu. Komisiji, ki jo vodi občinski svetnik Sergio Cosma, kot pričakovano ni uspelo izoblikovati enotnega stališča, saj so bila mnenja preveč deljena; odločitev je zato v rokah župana Rodolfa Ziberne. Bo le-ta naredil korak nazaj ali bo enosmerno prometno ureditev – morda s kako manjšo spremembo – ohranil?